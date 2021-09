Serie A, è già arrivato il primo esonero. E traballa un'altra panchina

Primo esonero in Serie A, dopo tre giornate di campionato. Il mister del Verona Eusebio Di Francesco è il primo allenatore della massima serie a saltare: il tecnico abruzzese paga le tre sconfitte nei primi tre turni e gli zero punti in classifica dell’Hellas.

Il presidente Maurizio Setti ha deciso per il cambio immediato per dare una scossa alla squadra. Circolano già i nomi dei possibili sostituti: tra i favoriti ci sono Igor Tudor, Rolando Maran e Beppe Iachini. L’ex assistente di Pirlo è favorito secondo alcune fonti, ma è da sottolineare la presenza di Maran allo stadio Dall’Ara in occasione di Bologna-Verona di lunedì sera.

Questa la nota della società scaligera: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”.

I numeri condannano Di Francesco, che non vince in Serie A da 19 partite e arriva da tre esoneri in tre anni. Anche lunedì sera dopo il ko con il Bologna l’allenatore aveva difeso la squadra, chiedendo pazienza. Il club gialloblu ha invece deciso diversamente.

Il Verona potrebbe non essere l’unico club a cambiare guida tecnica: secondo le indiscrezioni sarebbe a rischio anche l’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici dopo la pesante sconfitta dei sardi in casa contro il Genoa, che si è imposto per 3-2 in rimonta.

La proprietà della società rossoblu sta decidendo in queste ore il da farsi: i rumors sussurrano di un possibile ritorno di Claudio Ranieri a Cagliari, a 30 anni dall’addio del tecnico testaccino.

OMNISPORT | 14-09-2021 10:51