Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici in conferenza stampa si augura che Nahitan Nandez resti in Sardegna anche in questa stagione: “Nahitan è determinante, mi auguro possa rimanere perché è un giocatore importante”.

Con lo Spezia il giocatore ha fatto la differenza: “Ha fatto una partita intensa, quasi impensabile per i pochi allenamenti e l’assenza di amichevoli. Spero possa continuare qua a Cagliari”.

OMNISPORT | 28-08-2021 15:15