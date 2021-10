Serie A, ennesima assemblea di Lega sui Diritti TV

Tanti i temi caldi dell’assemblea di Lega Serie A che sta avendo luogo in questi minuti. Tra i più delicati le differenti ipotesi legate al format del campionato, l’approvazione del budget 21/22 e un aggiornamento sulla commercializzazione dei diritti tv per il triennio 21/24 in Nord Africa e Medio Oriente.

Ma anche se non risulta davvero in programma i club di A parleranno anche con DAZN dei recenti disservizi dell’emittente streaming. Tra l’altro, nella giornata di ieri Sky ha scritto alla Lega Serie A, chiedendo che vengano messi a bando gli higlights delle gare. A luglio questa ipotesi era stata respinta, vediamo se ora le cose cambieranno di nuovo.

OMNISPORT | 07-10-2021 12:04