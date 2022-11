06-11-2022 15:00

Il Bologna vince la terza partita consecutiva in Serie A e non accadeva da due anni. I rossoblu, al Dall’Ara, hanno battuto una squadra molto in forma come il Torino che arrivava da due successi di fila contro Udinese e Milan.

I padroni di casa si sono imposti 2-1: dopo il vantaggio di Lukic dal dischetto, il Bologna ha rimontato con Orsolini e Posch.