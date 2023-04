Nei primi 12' vanno a segno Posch con un tiro da 30 metri e Moro, poi i rossoblù arrotondano con Barrow a inizio ripresa

02-04-2023 14:40

Il Bologna torna a vincere e lo fa contro una diretta concorrente. Ha infatti battuto con facilità irrisoria l’Udinese al Dall’Ara grazie a un inizio sprint, con due gol in 12′ a opera di Posch e Moro. Per poi arrotondare al 50′ con Barrow. Niente da fare per i friulani, che non sono riusciti a reagire. Da segnalare il gran gol di Posch, da 30 metri con il pallone che, preso uno strano effetto, beffa Silvestri. Il raddoppio al 12′: Moro recupera palla a metà campo e si lancia verso la porta, sterza sul limite e con il destro all’angolino mette la partita in discesa.

Non che l’Udinese non ci provi nel primo tempo, ma si fa pericoloso raramente dalle parti di Bardi. Con Beto, in particolare, che allo scadere della prima frazione va vicino al gran gol che avrebbe riaperto la partita.

A sistemare definitivamente le cose, al 50′, ci pensa Musa Barrow. Kyriakopoulos fugge sulla sinistra, cross a rimorchio per Moro che controlla per l’arrivo di Barrow, piattone a giro sul secondo palo e 3-0. E’ il punto esclamativo alla prestazione dei padroni di casa. Che potrebbero anche segnare il poker, con maggiore precisione.

In classifica, il Bologna scavalca proprio l’Udinese. Ottavo posto in classifica con 40 punti e speranze di Europa che restano ancora accese visto che mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato.