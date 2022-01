Serie A, il Sassuolo fa sul serio per Lucca

27-01-2022 16:42

Il Sassuolo avrebbe individuato l’ennesimo giovane attaccante italiano per rinforzare il proprio reparto avanzato. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa attualmente in Serie B che fino a questo momento ha segnato 6 gol in 17 presenze coi toscani in questa stagione, servendo anche 2 assist. Nel giro della Nazionale Under 21, con gli Azzurrini Lucca ha messo a segno 2 reti in 4 presenze.

Nella giornata di venerdì 28 gennaio dovrebbe esserci un contatto tra Sassuolo e Pisa con anche la possibilità di un incontro all’orizzonte. La richiesta del Pisa è di circa 15 milioni di euro bonus compresi, mentre la stima che il Sassuolo fa per l’attaccante è di circa 10 milioni.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT