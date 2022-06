Serie A, intrigo di mercato tra Lazio e Atalanta

27-06-2022 19:06

In questa prima fase di calciomercato si sono già concluse molte trattativa, e anche Atalanta e Lazio non sono da meno. Sembra inoltre che si stia mettendo in piedi un grande scambio di giocatori tra le due società, che farebbe felice sia Sarri sia Gasperini.

Nello specifico, riporta Calciomercato.com, sembra che la Dea si sia interessata a Manuel Lazzari, velocissimo esterno destro un po’ sacrificato da Maurizio Sarri a causa delle sue doti eccessivamente offensive.

Dall’altra parte, però, la Lazio potrebbe sfruttare Lazzari, inserendolo nella trattativa per Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ritenuto il primo obiettivo per la porta dei biancocelesti.

