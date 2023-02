Serie A, l'Atalanta fa il colpaccio in casa della Lazio

I bergamaschi vincono 2-0 all'Olimpico e superano in classifica i biancocelesti. A segno Zappacosta e Hojlund.

11-02-2023 23:04

Il terzo e ultimo match del sabato di questo 22° turno di Serie A si è concluso con il colpo esterno dell’Atalanta, capace di ottenere un successo importante all’Olimpico contro una diretta avversaria per la lotta Champions League come la Lazio. 2-0 per i bergamaschi il risultato finale.

Grande partita disputata dai nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, con diverse occasioni da rete. Dall’altro lato, quello biancoceleste, è stato Immobile a divorarsi il vantaggio. Quindi, dopo la traversa di Lookman ecco il gran gol di Zappacosta al 23′, con uno splendido destro a giro all’angolino.

Nella ripresa subito una nuova occasione per Immobile, che però l’ha sprecata ancora. Così, i nerazzurri non hanno perdonato la formazione di Maurizio Sarri trovando il raddoppio al 65′. Hanno recuperato palla a centrocampo, con Lookman poi bravo a servire rasoterra Hojlund, che ha appoggiato in rete.

Ritorno alla vittoria così per l’Atalanta di Gasperini, dopo il ko di Sassuolo, molto speciale. Perché con questo risultato i bergamaschi salgono al terzo posto con 41 punti assieme a Roma e Milan. Scivola fuori dalla zona Champions League la Lazio, due punti nelle ultime tre gare, ora sesta sempre a quota 39.