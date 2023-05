Tripletta di Dia ma tra Salernitana e Fiorentina finisce 3-3. Ok Torino

03-05-2023 20:01

Dusan Vlahovic rompe il suo digiuno dopo 11 partite in campionato e la Juventus torna a vincere in Serie A: la squadra di Allegri supera per 2-1 in casa il Lecce grazie alla rete di Paredes su calcio di rigore e la marcatura del bomber serbo, girata su assist di Kostic. Inutile il momentaneo pareggio salentino di Ceesay dal dischetto. In classifica Juve temporaneamente seconda a 63 punti, in attesa della Lazio in campo in serata.

Tra le altre partite, l’Atalanta piega lo Spezia per 3-2 e sale temporaneamente al quarto posto, mentre i liguri restano sull’orlo della zona retrocessione. Pareggio show tra Salernitana e Fiorentina, con la tripletta dello scatenato Dia, ora a 15 gol. Il Torino batte la Sampdoria, sempre più vicina alla Serie B. Espulso Amione nel finale di partita.

Serie A, 33esima giornata, risultati partite delle 18:

Atalanta-Spezia 3-2

18′ Gyasi (S), 32′ De Roon (A), 48′ Zappacosta (A), 54′ Muriel (A), 64′ Bourabia (S)

Juventus-Lecce 2-1

15′ Paredes (J), 36′ rig. Ceesay (L), 41′ Vlahovic (J)

Salernitana-Fiorentina 3-3

10′ Dia (S), 36′ Gonzalez (F), 59′ Dia (S), 71′ Ikone (F), 81′ rig Dia (S), 84′ Biraghi (F)

Sampdoria-Torino 0-2

31′ Buongiorno (T), 95′ Pellegri (T)