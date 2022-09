Serie A, l'Atalanta non va oltre il pari con la Cremonese

11-09-2022 14:33

L’Atalanta ha perso la vetta solitaria della classifica del campionato. Nel match della domenica alle 12:30 della sesta giornata di Serie A, i bergamaschi hanno infatti pareggiato per 1-1 contro la Cremonese neopromossa. Secondo pari per i nerazzurri e secondo punto per i grigiorossi.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini buona occasione per Muriel in avvio di partita, ma Radu è stato attento. Bene anche Musso sulla chance avuta da Escalante. Pericoloso poi pure Koopmeiners, che ha trovato il vantaggio al 64′. Gol però annullato per tocco di mano di Okoli.

Il vantaggio effettivo è poi arrivato al 74′ con Demiral, bravo a staccare di testa su punizione proprio di Koopmeiners. Neanche il tempo di esultare che al 78′ c’è stato subito il pareggio di Valeri, velocissimo a ribattere in rete dopo l’errore di Musso su Ascacibar.

Secondo pareggio dunque per l’Atalanta, tutti e due in casa, dopo quello contro il Milan. Ora i nerazzurri hanno 14 punti e sono in testa proprio con i rossoneri e con il Napoli. I grigiorossi di Massimiliano Alvini ottengono il secondo punto di fila dopo quello con il Sassuolo.