Serie A, l’Hellas non muore mai: 4-3 in rimonta al Venezia. Pari tra Spezia e Sassuolo

05-12-2021 17:40

Gol e spettacolo nelle gare delle 15 del sedicesimo turno di Serie A. A Venezia i padroni di casa, in vantaggio all’intervallo 3-0 grazie alle reti di Crnigoj, Ceccaroni e Henry, perdono una ghiottissima chance di tornare al successo in campionato facendosi rimontare nella ripresa da un Hellas mai domo.

Guidati da Simeone (doppietta per lui), i gialloblù infatti ribaltano il match nei secondi 45 minuti andando a imporsi con un 4-3 che vale la sesta vittoria stagionale.

Arriva così invece la terza sconfitta consecutiva per i lagunari, avvicinati ora in classifica dallo Spezia. Come gli arancioneroverdi però, anche i liguri devono mangiarsi le mani visto che, avanti 2-0 dopo la prima metà di gara, nel secondo tempo si sono dovuti arrendere alla rimonta del Sassuolo, bravo a riaprire il match con le due reti del subentrato Raspadori.

Di seguito i tabellini dei due incontri delle 15.

SPEZIA-SASSUOLO 2-2

Reti: 34′ Manaj (Sp), 47′ Gyasi (Sp), 65′ Raspadori (Sa), 78′ Raspadori (Sa).

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko (dal 66′ Verde), Sala (dal 66′ Bourabia) , Maggiore (dall’87’ Bastoni); Manaj (dall’87’ Colley), Nzola, Gyasi (dal 75′ Hristov). Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO: Consigli; Muldur (dal 46′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (dall’85’ Harroui), Lopez, Henrique (dal 46′ Raspadori); Berardi, Scamacca, Defrel. (dal 68′ Boga) Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Reca (Sp), Maggiore (Sp), Frattesi (Sa), Kyriakopoulos (Sa), Berardi (Sa), Amian (Sp)

Espulsi: nessuno

VENEZIA-VERONA 3-4

Reti: 12’ Ceccaroni (V), 19’ Crnigoj (V), 28’ Henry (V), 52’st Henry AG (VR), 65’st Caprari (VR), 67’st Simeone (VR), 85’st Simeone (VR)

VENEZIA: Romero; Mazzocchi (dal 66’ Ebuhei), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca (dal 75’ Tessmann), Kiyine (dal 66’ Busio); Aramu (dal 66’ Svoboda) ; Henry, Okereke (dal 7’ Johnsen). All. Zanetti

VERONA: Montipò; Casale (dal 30’ Magnani), Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso (dal 57’ Lasagna), Lazovic; Ilic (dal 79’ Bessa), Caprari; Simeone. All. Tudor

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Magnani (VR), Vacca (V), Simeone (VR), Henry (V)

Espulsi: Ceccaroni (V)

