Serie A, lo spareggio Spezia-Verona da Udine a Reggio Emilia

La sfida decisiva per la salvezza si giocherà domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non più a Udine.

06-06-2023 21:57

La terza e ultima retrocessa dalla Serie A di questa stagione sarà determinata dallo spareggio fra lo Spezia di Leonardo Semplici e il Verona di Marco Zaffaroni, che hanno chiuso il campionato entrambe con 31 punti. La sfida si giocherà in gara unica su campo neutro domenica 11 giugno alle ore 20:45.

Lo spareggio non si disputerà alla Dacia Arena di Udine, come dichiarato in un primo momento. Bensì al Mapei Stadium di Reggio Emilia, come ufficializzato in giornata dalla Lega Serie A. In caso di parità dopo i 90 minuti ci sarebbero subito i calci di rigore, senza i tempi supplementari.