Serie A, Mourinho chiama Dybala alla Roma

17-07-2022 10:04

La Roma fa sul serio per Paulo Dybala, con José Mourinho che si sta muovendo in prima persona pur di portare l’attaccante argentino nella Capitale, per formare con Abraham e Pellegrini un trio offensivo da sogno, a livello di quello di Inter e Juve.

Per quanto riguarda l’offerta per l’ingaggio, la Roma potrebbe spingersi proprio fino allo stipendio percepito dall’italiano e dall’inglese, ovvero sei milioni di euro netti a stagione, per poi inserire qualche ulteriore bonus.

