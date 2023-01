Serie A, Nicola soddisfatto: "Ho visto la giusta compattezza"

21-01-2023 21:38

La sconfitta contro il Napoli dominatore del campionato può rappresentare per la Salernitana di Davide Nicola, intervistato da Dazn, il punto di ripartenza dopo un periodo travagliato, non solo in campo: “Abbiamo dato tutto contro una squadra tecnicamente molto forte. Non abbiamo subito i contropiedi che subivamo spesso nelle ultime esibizioni, siamo contenti di aver perciò ritrovato una certa compattezza. I ragazzi hanno dato tutto, anche se ho schierato molti giovani: abbiamo provato a fare la nostra gara e cercato di rallentare il loro ritmo, perché fatichiamo nell’uno contro uno. I centrali hanno contenuto bene Osimhen”.

Compattezza e lavoro duro sono le medicine per centrare la salvezza e ridare entusiasmo a tifoseria e società: “Spiace per l’infortunio occorso a Gyomber. Dia fatica per un problema alla caviglia, può essere schierato in un tridente. E’ importante mettersi alle spalle una batosta come quella di Bergamo, risaliremo con l’accenno di compattezza rivisto oggi”.