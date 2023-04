Serie A: pareggio 1-1 tra Sassuolo e Torino

Alla rete di Pinamonti risponde Sanabria

03-04-2023 23:05

Nel Monday Night della 28.ma giornata di Serie A, Sassuolo e Torino hanno pareggiato 1-1. Vantaggio neroverde al 36′ con Berardi che si accentra e calcia forte in porta, Milinkovic-Savic è bravo a respingere, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Pinamonti, che sblocca la gara e fissa il punteggio sull’1-0. Per il Torino, Sanabria al 66′ raccoglie l’assist di Lazaro e in avvitamento di testa trova un gran gol per l’1-1 definitivo.

La squadra di Dionisi rimane al 12° posto in classifica a 37 punti, una lunghezza in meno del Torino che occupa la decima casella a 38 punti.

SASSUOLO TORINO 1-1

Marcatori: pt 35′ Pinamonti (S); st 21′ Sanabria (T)

Ammonito: st 30′ Frattesi (S)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi(st 44′ Thorstvedt), Lopez, Henrique (st 29′ Harroui); Berardi (st 32′ Bajrami), Pinamonti (st 29′ Defrel), Laurienté. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Erlic, Zortea, Romagna, Obiang, Ceide, Cannavaro, Alvarez. All. Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (st 41′ Djidji), Schuurs, Buongiorno; Singo (st 10′ Lazaro), Ricci, Linetty, Rodriguez (st 41′ Vojvoda); Vlasic, Radonjic (st 36′ Miranchuk); Sanabria (st 41′ Pellegri). A disp. Gemello, Fiorenza, Adopo, Bayeye, Gineitis, Seck. All. Juric.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (ass. Pagliardini e Longo; IV Sacchi; Var Banti, Avar Maggioni)