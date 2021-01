Serie A, Parma: contestazione dei tifosi

Il momento del Parma non è certamente dei più esaltanti. La stagione non sta davvero andando come era nelle previsioni della dirigenza gialloblu. La stessa dirigenza che ha comunque confermato ancora per una partita sulla panchina dei ducali mister Fabio Liverani.

Il tracollo casalingo di ieri pomeriggio nel match salvezza contro il Torino ha fatto scattare l’allarme in casa Parma: Gervinho e co. sono scivolati al sedicesimo posto in classifica, inanellando la terza sconfitta consecutiva. Numeri e prestazioni davvero preoccupanti anche in vista di un calendario sicuramente non facile che vedrà i ducali affrontare Atalanta, Lazio e Sassuolo nelle prossime tre partite.

A sottolineare il loro disappunto, stamattina alcuni tifosi gialloblù hanno imbrattato i muri del centro di allenamento di Collecchio con delle scritte rivolte ai giocatori: “”Onorate la maglia. Indegni”. Non certo il modo migliore per risolvere il problema, ne per preparare la partita contro l’Atalanta che sa sempre più di ultima spiaggia per mister Liverani.

OMNISPORT | 04-01-2021 15:54