Serie A, Pesaro vince l'anticipo con la Fortitudo

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Carpegna Prosciutto Pesaro ha battuto la Fortitudo Lavoropiù Bologna nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Partita che, dopo un primo quarto dominato dalla Effe, si ribalta nel secondo con un parziale di 31-16 a favore dei marchigiani, ma i bolognesi recuperano fino ad andare addirittura in vantaggio nell’ultimo quarto per 74-72 con un gioco da 4 punti di Banks ma negli ultimi 4 minuti la situazione si ribalta di nuovo. Per gli uomini di Repesa 16 punti di Filipovity, per quelli di Dalmonte 21 di Totè.

OMNISPORT | 10-04-2021 21:59