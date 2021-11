Serie A, Roma: Mourinho ha un problema terzini

06-11-2021 10:03

La storia d’amore tra lo Special One e la Roma sembra già al capolinea, complici dei risultati che non arrivano e le pessime figure in Conference League. Mou chiede investimenti già a gennaio, e le priorità sono un mediano (Diawara e Villar non convincono) e un terzino.

Per la fascia, come riporta Repubblica, il preferito del portoghese sarebbe Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Contratto in scadenza nel 2023 coi blucerchiati, la Roma se la potrebbe cavare con una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

