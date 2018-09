Serie A: Sampdoria-Napoli 3-0

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6, Bereszynski 6,5, Tonelli 7, Andersen 7, Murru 6,5 (14′ st Sala 6), Linetty 6,5, Ekdal 6 (38′ st Vieira), Barreto 6,5, Saponara 6,5 (37′ st Ramirez 5,5), Quagliarella 7.5, Defrel 8 (33 Cabral, 72 Belec, 14 Jankto, 15 Colley, 17 Caprari, 22 Tavares, 25 Ferrari, 95 Rolando, 99 Kownacki). All.: Giampaolo 7. Napoli (4-3-3): Ospina 5, Hysaj 5,5, Albiol 5,5, Koulibaly 6, Mario Rui 5,5, Allan 6, Diawara 6 (26′ st Rog 5,5), Zielinski 6, Verdi 5 (1′ st Ounas 6), Milik 5, Insigne 5 (1′ st Mertens 5,5). (22 D’Andrea, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 7 Callejon, 8 Ruiz, 13 Luperto, 17 Hamsik, 19 Maksimovic, 21 Chiriches). All. Ancelotti 5,5 Arbitro: Massa di Imperia 5,5. Reti: nel pt 11′, 32′ Defrel. Nel st, 29′ Quagliarella Angoli: 5 a 4 per il Napoli . Recupero: 2′ e 3′ .

Ammoniti: Ramirez, Diawara, Mario Rui, Rog, Vieira per gioco scorretto, Allan per proteste. Var: 0. Spettatori: 19835 di cui abbonati 17007 e paganti 2828 . ** I GOL ** – 11′ pt: Contropiede della Sampdoria che recupera palla al limite della propria area grazie a Quagliarella dopo un angolo del Napoli e arriva al tiro di Defrel, servito da Saponara, che lascia partire un missile all’incrocio imprendibile per Ospina. – 32′ pt: Bereszynski mette in mezzo da destra, Quagliarella controlla e serve Defrel che batte Ospina grazie anche ad una deviazione involontaria di Albiol. – 29′ st: Bereszynski mette in mezzo dal vertice di destra, Quagliarella inventa un colpo di tacco da favola che sorprende Ospina.

ANSA | 02-09-2018 23:18