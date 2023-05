Serie A 2022-2023, Sassuolo-Monza: le probabili formazioni

L'anticipo della 36a di Serie A è in programma questa sera alle 20:45. Ko Laurienté, Petagna e Mota davanti per i brianzoli

19-05-2023 08:33

L’anticipo della 36a di Serie A si gioca questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Monza. Dionisi ha perso Laurienté fino al termine della stagione, al suo posto giocherè Bajrami. Pinamonti è in vantaggio su Defrel per la maglia da titolare. Il Monza schiera lo stesso undici visto in campo nella vittoriosa partita contro il Napoli: in difesa c’è Marlon e la coppia d’attacco è composta da Mota e Petagna.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino.