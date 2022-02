Serie A, stadi verso la riapertura al 75%. Per l'indoor sarà il 60%

10-02-2022 17:08

La curva epidemiologica sta gradualmente scendendo, e seppur con tutte le precauzioni del caso, gli stadi italiano inizieranno presto a ripopolarsi. Si va infatti verso l’aumento della capienza massima sia per gli stadi all’esterno che per i palazzetti indoor, dall’inizio della pandemia forse il più grande problema per la questione stadi.

Tornando alla Serie A, la data ufficiale per l’entrata in vigore del nuovo provvedimento è del 22 febbraio con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei giorni immediatamente successivi. Per la 27° giornata dunque, in programma nel weekend 26-27 gennaio, la capienza degli stai italiani dovrebbe passare dall’attuale 50% al 75%.

Per i palazzetti al chiuso invece ci vorrà ancora un po’ di pazienza, ma si passerà comunque al 60% della capienza massima. Un leggero passo avanti per tornare, in primavera, a respirare aria di normalità in tutte le sedi degli incontri sportivi italiani.

Roberto Speranza, ministro della salute, predica comunque prudenza, ma dall’incontro FIGC-Governo è uscito sicuramente qualcosa di buono.

OMNISPORT