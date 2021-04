Serie A, Torino-Juventus: la soddisfazione di Davide Nicola

Il Torino si è portato a casa un buon pareggio nel Derby della Mole contro la Juventus. Al gol iniziale di Federico Chiesa ha risposto la bellissima doppietta di Antonio Sanabria, salvo poi essere ripresi nel finale dal solito gol di Cristiano Ronaldo. Il Torino aveva perso 10 delle precedenti 11 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V).

Il tecnico del Toro ha commentato la gara ai microfoni di DAZN:

“Noi ci credevamo tantissimo. Sapevamo della forza della Juve ma abbiamo impostato la gara nel modo che ci aspettavamo. Ci aspettavamo una squadra che avrebbe spinto molto sulle fasce, centralmente portano 2-3 giocatori tra le linee ma oggi non li hanno serviti con precisione. L’impostazione tattica è stata preparata sapendo che la Juve può impostare con 3 difensori o 2 e 2 terzini. Avevamo preparato due contrapposizioni diverse”.

C’è spazio anche per il commento su due singoli, Simone Verdi e Antonio Sanabria, che è solo il 4° giocatore straniero del Torino a segnare una marcatura multipla in Serie A contro la Juventus, dopo Casagrande nel 1992, Nestor Combin nel 1967 e Hans Jeppson nel 1957.

“Simone ha qualità straordinarie. Nel nostro modo di stare in campo poteva essere penalizzato perché con un 3-5-2 diventa difficile collocarlo. Credo che questa sia la sua posizione nel futuro. Ha grande intelligenza tattica e capacità dell’ultimo passaggio. Penso possa aprirsi un nuovo capitolo […] Sanabria per me è un giocatore importante, sa giocare con qualsiasi compagno di reparto, con un trequartista e due attaccanti, come punta centrale…”.

OMNISPORT | 03-04-2021 21:18