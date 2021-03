Serie A, Torino -Sassuolo: probabili formazioni

Il Torino recupera la prima delle due partite rinviate per il focolaio Covid propagatosi all’interno del gruppo squadra nei giorni successivi alla vittoria contro il Cagliari del 19 febbraio scorso. La sfida col Sassuolo sarà la prima occasione per i granata di ricominciare a fare punti per risalire dalla terzultima posizione alla quale sono sprofondati dopo le due sconfitte consecutive.

Gli emiliani cercano vittoria e punti per riportarsi sotto alla Lazio nella corsa al settimo posto – ultimo utile per la qualificazione alle coppe europee.

Nicola non avrà a disposizione l’infortunato Baselli, mentre Nkoulou non recupera e Singo si accomoda in panchina, pronto ad entrare a gara in corso. In attacco tornerà il capitano Belotti dal primo minuto, e in coppia con lui è ballottaggio tra Verdi e Zaza con anche il giovane Bonazzoli che potrebbe avere la possibilità dall’inizio. Per De Zerbi non saranno a disposizione gli infortunati Bourabia e Romagna.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Murru, Buongiorno, Rodriguez, Ferigra, Singo, Linetty, Verdi, Bonazzoli, Zaza. Indisponibili: Nkoulou, Baselli. Squalificati: -.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos, Chiriches, Magnanelli, Obiang, Raspadori, Haraslin, Defrel, Traorè. Indisponibili: Romagna, Bourabia, Oddei. Squalificati: -.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Tegoni-Bindoni. Quarto uomo: Giacomelli. Var: Di Paolo. Ass. Var.: Vivenzi.

OMNISPORT | 17-03-2021 11:32