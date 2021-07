Serie A, un campione d'Europa verso l'addio: pronto il sostituto

Il Napoli sarà una delle tante big del prossimo campionato di Serie A che affronterà la stagione dopo aver scelto di cambiare la guida tecnica.

Solo Milan e Atalanta, tra le prime dieci dell’ultimo campionato, proseguiranno con lo stesso allenatore, per il resto si assisterà a tanti cambiamenti, che richiederanno doverosi periodi di ambientamento.

Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha scelto dopo Luciano Spalletti dopo la rottura con Gennaro Gattuso, che non sarebbe rimasto al proprio posto neppure in caso di qualificazione alla prossima Champions League, sfumata all’ultima giornata a causa del pareggio casalingo contro il Verona.

Tra i primi problemi che Spalletti rischia di affrontare c’è la possibile partenza di due dei tre giocatori della rosa del Napoli laureatisi campioni d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Tuttavia, se è nota la delicata situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, legato al Napoli fino al giugno 2022, ma per il momento lontano dal rinnovo a causa della significativa distanza tra la domanda d’ingaggio e l’offerta, l’ultima voce di mercato riguarda la possibile partenza di Giovanni Di Lorenzo.

L’esterno difensivo toscano, diventato titolare fisso nell’Italia dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi nell’intervallo della prima partita contro la Turchia, è infatti finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Diego Simeone, come riporta la stampa spagnola, sta pensando seriamente all’ex Empoli per sostituire un avversario di Di Lorenzo e dell’Italia nella finale di Euro 2020, ovvero l’inglese Kieran Trippier, a propria volta destinato a tornare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United.

L’alternativa a Di Lorenzo per i campioni di Spagna sarebbe Nelson Semedo del Wolverhampton, ma il napoleano è la prima scelta di Simeone.

Spalletti non vorrebbe rinunciare a un giocatore che ha vissuto una rapidissima ascesa, conquistando la Nazionale al secondo campionato di Serie A e diventando ormai uno dei migliori interpreti del proprio ruolo a livello nazionale e non solo.

Qualora si materializzasse la cessione, tuttavia, il prescelto per la sostituzione sarebbe un altro ex Nazionale, Davide Zappacosta.

L’esterno ex Torino, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea, è reduce da una buona stagione in prestito al Genoa ed ha caratteristiche simili rispetto a Di Lorenzo. Il presidente dei rossoblù Preziosi vorrebbe confermarlo, ma ha rivelato l’interesse del Napoli in un’intervista a ‘Radio Kiss Kiss’: “Zappacosta è un grande professionista. Ci piacerebbe riaverlo in squadra, ma penso che abbia più possibilità il Napoli di prenderlo rispetto a noi di riconfermarlo”.

La cessione di Di Lorenzo potrebbe diventare necessaria in casa azzurra qualora non si concretizzassero altri addii eccellenti, come quelli di Kalidou Koulibaly o Fabian Ruiz.

OMNISPORT | 20-07-2021 18:07