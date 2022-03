Serie A: Venezia-Sampdoria 0-2 grazie a doppio Caputo

20-03-2022 15:05

La Sampdoria sbanca la laguna veneziana grazie alla doppietta di Ciccio Caputo, due reti nel primo tempo grazie a due errori del Venezia. Il primo, molto grave di Maenpaa che sbaglia il rinvio e si fa strappare il pallone da Sabiri che regala il primo gol a Caputo; il secondo, al 38′, per un errore nella gestione del pallone da parte di Fiordilino e ancora Sabiri lesto a rubare palla, tiro di Sensi parato, palla sui piedi di Caputo che fa 2-0. Espulso all’86’ Henry. Ottimo successo in chiave salvezza per la squadra di Giampaolo.

OMNISPORT