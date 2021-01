Serie A, Verona-Crotone: probabili formazioni

Occasone ghiotta per il Verona che con una vittoria sentirebbe sempre più il profumo dell’Europa. Diverso lo stato d’animo degli ospiti che sono in disperata ricerca di punti salvezza.

Problema assenze per Juric, che deve fare a meno anche di Dawidowicz e Veloso, aggiungendosi così a Benassi, Favilli e Vieira. Qualche speranza in più di recuperare Lazovic. In porta ci sarà l’insostituibile Silvestri, davanti a lui scelte quasi obbligate con Gunter, Magnani e Ceccherini mentre parte più dietro Ruegg. Lo stesso vale per le fasce con Faraoni e Dimarco sicuri del posto.

Tra i calabresi out i soliti Benali e Cigarini. Davanti a Cordaz ci saranno sicuramente Marrone e Golemic, con Magallan e Luperto a contendersi il posto rimanente.

PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marron, Golemic; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa

OMNISPORT | 08-01-2021 14:42