Serie A, Verona-Parma: probabili formazioni

Si chiude con il consueto posticipo del monday night il 22° turno di Serie A. questa sera allo stadio Bentegosi di Verona si affrontano i padroni di casa dell’Hellas e il Parma.

Due squadre in un momento davvero diametralemnte opposto. Gli uomini di Juric continuano ad inseguire un posto in Europa, mentre D’Aversa, chiamato a sostituire Liverani sulla panchina ducale, non ha ancora trovato la sciontilla giusta per uscire dalle zone caldissime della classifica.

Tra le fila del Verona, pesano le assenze per squalifica di Faraoni e Zaccagni, e allora ecco che Juric sulle fasce di centrocampo tornerà a schierare Lazovic a destra e Dimarco a sinistra. Sulla trequarti con Barak potrebbe esserci Bessa a sostegno della punta Lasagna, visto l’indisponibilità di kalinic.

D’Aversa potrebbe provare nuovamente a schierare il 3-4-3 con Bani dal primo minuto assieme a Bruno Alves e Osorio in difesa; in alternativa all’ex Genoa si tiene pronto Man per far parte dell’11 titolare col susseguente passaggio al 4-3-3.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani, B. Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

OMNISPORT | 15-02-2021 14:41