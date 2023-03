Serie A Women – La Juve regola il Milan, vince anche il Sassuolo

La poule scudetto e il round salvezza regalano già emozioni: le bianconere si prendono il big match con le ragazze di Ganz, Sabatino & co stendono la Sampdoria con un secco 3-0.

18-03-2023 17:56

Doveva rispondere al roboante successo della Roma sulla Fiorentina (5-1) la Juventus di coach Montemurro e lo ha fatto castigando il Milan 2-0.

La gara, come prevedibile, è combattuta. Ci vuole tutta la classe di Beerensteyn al 55’ per sbloccarla con un destro chirurgico. Il Milan reagisce con il mancino da dentro l’area di Bergamaschi, ottima Peyraud – Magnin a deviare sul palo. Chance anche per Piemonte ma ancora una volta la numero uno bianconera tiene la sua porta inviolata. I cambi danno nuove energie soprattutto con Cantore che crea qualche grattacapo alla difesa rossonera ma per il sigillo finale ci vuole di nuovo lo sprint dell’attaccante numero 18 che in pieno recupero viene stesa in area da Mesjasz. Calcio di rigore. Sul dischetto va Caruso, Giuliani, che la conosce bene, tocca, ma non basta, è 2-0 e triplice fischio.

Tre punti d’oro anche per il Sassuolo che nella bagarre salvezza s’impone 3-0 sulla Sampdoria grazie alle reti di Jane, Sabatino e Clelland.