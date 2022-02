Serie A1 donne: Conegliano rischia ma alla fine vince

23-02-2022 22:39

In uno dei recuperi della Serie A1 femminile giocate oggi l’Imoco Conegliano ha rischiato la terza sconfitta stagionale in campionato ma alla fine le pantere sono riuscite a piegare Vallefoglia al tie-break.

Le venete, con 39 punti di Paola Egonu, mantengono quindi il contatto, oltretutto con due partite in meno, con la capolista Monza, vincitrice in tre set a Chieri. In coda alla classifica, Trento ha travolto Bergamo.

Questi i risultati dei recuperi odierni del massimo campionato femminile: Cheri-Monza 0-3 (23-25 20-25 22-25), Vallefoglia-Conegliano 2-3 (25-23 13-25 19-25 25-21 11-15), Trento-Bergamo 3-0 (25-17 25-20 25-16).

