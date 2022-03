Serie A1 donne: Novara allunga su Conegliano

19-03-2022 23:46

Nelle due partite odierne della ventiquattresima giornata di Serie A1 femminile due vittorie esterne. Nel primo match in ordine cronologico, la Unet E-Work Busto Arsizio ha piegato al tie-break l’Acqua & Sapone Roma facendosi rimontare due set di vantaggio, 25-19 25-16 22-25 24-26 15-12 i parziali dei set a favore delle lombarde. Nella seconda la Igor Gorgonzola Novara ha avuto la meglio sulla Delta Despar Trentino per 3-1 (23-25 25-13 25-22 25-21) e va a +4 su Conegliano, che domani sarà impegnata in casa contro Firenze.

OMNISPORT