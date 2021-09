Serie C, in due a punteggio pieno nel girone A

Ecco i risultati odierni della seconda giornata del campionato di Serie C. Solo Padova e Palermo sono a punteggio nel girone A, nessuna squadra ha vinto per la seconda volta nel girone C.

Girone A: Albinoleffe-Sudtirol 1-1, Fiorenzuola-Renate 2-2, Lecco-Legnago Salus 4-1, Mantova-Giana Erminio 1-1, Padova-Pergolettese 2-1, Pro Sesto-Pro Vercelli 1-2, Seregno-FeralpiSalò 1-3, Trento-Pro Patria 3-0.

Girone C: Messina-Palermo 1-1, Campobasso-Taranto 0-1, Catania-Fidelis Andria 2-0, Juve Stabia-Avellino 0-0, Latina-Paganese 2-0, Picerno-Catanzaro 0-0.

OMNISPORT | 04-09-2021 23:27