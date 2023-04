Il club laziale contesta l'operato del fischietto di Palermo nell'ambito della sconfitta di Torre del Greco (2-1) contro la Turris

17-04-2023 17:51

Viterbese sconfitta a Torre del Greco (2-1) contro la Turris e ultima – nella classifica di Serie C girone C – a 30 punti a -3 dalla Fideis Andria, vittoriosa invece 1-0 in casa contro l’Avellino. Per i laziali, a 90′ dalla fine della regular season, la Serie D è davvero a un passo. Il club gialloblù, tuttavia, non avrebbe digerito l’arbitraggio di Mario Saia della sezione di Palermo e, a tal proposito, ha diramato un comunicato ufficiale:

“Nonostante tutto bisogna continuare a lottare. Dopo il folle rigore concesso alla fine del primo tempo di Viterbese-Monterosi Tuscia, ieri un altro spettacolo vergognoso allo stadio Liguori di Torre del Greco. In 45 minuti l’arbitro Mario Saia ha praticamente distrutto la Viterbese: quattro ammoniti, l’espulsione di Megelaitis, l’allontanamento di mister Lopez e un calcio di rigore “inesistente” prima dell’intervallo. Senza dimenticare il gol annullato a Ricci per un dubbio fuorigioco e il calcio di rigore non concesso a pochi minuti dal termine per un fallo di mano in piena area di rigore della Turris. Siamo profondamente amareggiati ma continueremo a lottare sul campo e crediamo che i valori dello sport alla fine prevalgano sempre. Esiste ancora una speranza, noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Forza Viterbese”.