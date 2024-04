Serie D 2023/24, le squadre promosse in serie C: la Clodiense raggiunge Cavese e Trapani

Nuovo verdetto in serie D: dopo Cavese e Trapani anche l'Union Clodiense centra la promozione in C 47 anni dopo l'ultima volta tra i professionisti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo Cavese e Trapani, la Serie D emana un altro verdetto: la promozione in C dell’Union Clodiense. Bisognava vincere lo scontro diretto con le Dolomiti Bellunesi per la matematica certezza e la missione è stata compiuta: 47 anni dopo l’ultima volta, il club di Chioggia torna tra i professionisti. Ed è solo questione di tempo per l’Altamura.

Serie D, Girone C: per la Clodiense colpaccio che vale la promozione

È una vera e proprio impresa, quella compiuta dall’Union Clodiense nella 31a giornata di Serie D. Già, perché l’undici guidato da Antonio Andreucci ha centrato la tanto attesa promozione con tre turni d’anticipo andando a vincere sul campo delle Dolomiti Bellunesi, seconda in classifica e reduce da otto successi di fila. Ecco, allora, che il trionfo diventa ancora più epico. La partita ha visto la Clodiense sbloccare il match dopo soli 9′ con Beltrame, quindi il pareggio dei padroni di casa con De Paoli al 60′. I granata avrebbero potuto anche accontentarsi dell’1-1 per rinviare la festa alla prossima giornata, ma la voglia di salire di categoria dopo 47 anni era troppo forte e, al 70′, Munaretto ha segnato il gol che vale la promozione in Serie C.

Girone H: l’Altamura vince, ma la festa promozione è rinviata

L’Altamura era chiamato a espugnare l’arena della Paganese per poter ambire alla promozione in Serie C. Ma contemporaneamente il Martina avrebbe dovuto perdere contro il Santa Maria Cilento. La squadra di Domenico Giacomarro, pur soffrendo nella seconda parte del match, ha fatto il suo dovere mandando al tappeto la compagine campana, ma il Martina si è imposto in Cilento tenendo ancora aperto – per la matematica – il girone. L’Altamura è passato in vantaggio al 19′ con Longoluso prima di essere acciuffato al 70′ da Coratella. Ma dieci minuti più tardi i biancorossi hanno chiuso il discorso con Saraniti. Resta invariato il +7 sul Martina a tre dalla fine. Prossimo match point il 21 aprile in casa nel derby col Gallipoli.

Serie D, tutti i verdetti: finora in tre hanno raggiunto la C

L’Union Clodiense è il terzo e ultimo club in ordine di tempo a festeggiare la promozione in Serie C. Prima dei veneti, avevano già raggiunto l’obiettivo due club che hanno una certa confidenza con l’ex Lega Pro: la Cavese e il Trapani. I campani hanno letteralmente dominato il Girone C e lo stesso hanno fatto i siciliani nel Girone I.