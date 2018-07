Dall'Argentina: 'Notte di fuoco tra Maradona e Wanda Nara'

Clamorosa indiscrezione dall’Argentina. Secondo quanto raccontato dalla celebre attrice locale Mirtha Legrand, Diego Armando Maradona e Wanda Nara avrebbero trascorso una notte di passione dodici anni fa. Nel loro Paese natale circola da tempo la voce di questo incontro hot. I giornali scandalistici, all’epoca, scrissero addirittura che la moglie e agente di Mauro Icardi uscì dalla camera d’albergo con gli slip dell’ex Pibe de Oro.

Ora, a dare nuova linfa a questo vecchio rumors è la testimonianza di Legrand: «Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi disse: “Perché non mi inviti al tuo programma?”, e io le risposi: “Sei tu quella che sei stata con Maradona? Non mi avete fatto dormire la scorsa notte“. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro», afferma sicura l’attrice.

Wanda Nara ha sempre negato di aver fatto sesso con Maradona ed è tornata a ribadirlo sui suoi profili social, postando una frase esplicativa: “Non vivere dando spiegazioni i tuoi amici e familiari non ne hanno bisogno e altri non contano”.

VIRGILIO SPORT | 26-07-2018 13:12