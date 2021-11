Sette azzurre in gara negli slalom di Coppa del Mondo a Levi

19-11-2021 17:38

Domani e dopodomani a Levi, nel Circolo Polare Artico finlandese, si disputano i primi due slalom femminili stagionali di Coppa del Mondo. Le favorite sono la slovacca detentrice della sfera di cristallo generale Petra Vlhova, che partirà col numero 2, la statunitense Mikaela Shiffrin, che scenderà col 3, e l’austriaca campionessa del mondo in carica della specialità Katharina Liensberger, che avrà il 6. Sono iscritte ben 78 atlete in rappresentanza di 20 nazioni.

Saranno sette le azzurre in gara, anche se avrebbero dovuto essere otto, ma Serena Viviani si è slogata il gomito destro cadendo in allenamento e non potrà essere al via, e salterà anche lo slalom successivo a Killington, nel Vermont, la prossima settimana. Questi i numeri di partenza di domani delle azzurre: 28 Martina Peterlini, 31 Marta Bassino, 34 Lara Della Mea, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione così come Marta Rossetti, che indosserà il 36, 53 Roberta Midali, 63 Sophie Mathiou, campionessa del mondo juniores in carica, 67 Anita Gulli.

OMNISPORT