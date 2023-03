Settimana Coppi e Bartali, parla Elia Viviani

Il veterano della pista si divide con la strada: "Le qualificazioni verso Parigi procedono, senza i big il quartetto fa un po' fatica".

22-03-2023 18:44

Uno dei protagonisti del ciclismo azzurro, Elia Viviani, impegnato nella Settimana Coppi e Bartali, traccia il primo bilancio di stagione a ‘In Bici’: “Questa manifestazione fa parte del programma di fatica, una sorta di allenamento in vista degli allenamenti futuri, non essendoci volate; su strada mi sono espresso con qualche difficoltà, perché non sono stato al meglio e non c’è stato il treno, ma troverò la condizione per essere protagonista; per quello che concerne la pista, quando non ci sono i pezzi da 90 il quartetto fatica. Il percorso di qualifica va bene, siamo in linea con i vari punteggi: siamo tranqulli nell’omnium, adesso ci siamo ripresi nella madison grazie a Scartezzini”.