Shevchenko non trattiene le lacrime per l'Ucraina: appello all'Italia

07-03-2022 09:13

In queste ore così delicate e strazianti, per le immagini e le testimonianze che giungono dall’Ucraina, Andriy Shevchenko non riesce a non piangere e a offrire la potenza della sua parola, la composizione di una testimonianza vera e dolorosa per sensibilizzare su quanto sta accadendo alla sua famiglia, ai civili, all’Ucraina che lotta contro la Russia per difendere la sua indipendenza.

Il suo intervento a ‘Che tempo che fa’, ospite di Fabio Fazio in collegamento da Londra è reso ancora più difficile dall’aggravarsi della situazione, in una domenica che avrebbe dovuto sancire altro.

Shevchenko chiede aiuto all’Italia e agli italiani per la sua Ucraina

Sheva ha offerto la sua storia, la scelta della sua famiglia raccontata più volte ma sempre diversa perché appartiene a ogni famiglia ucraina, dall’inizio della guerra: il campione, ex Milan e Chelsea, allenatore ed ex ct dell’Ucraina ha rivolto un appello agli italiani in ascolto su Rai 3.

“Quando sono arrivato in Italia, l’Italia mi ha aperto il cuore – ricorda l’ex calciatore del Milan -. Mi avete fatto sentire uno di voi. Sento che l’Italia è la mia seconda patria. Ve lo chiedo per favore: aprite il cuore alla mia gente, aiutate donne, bambini, persone anziane. Hanno bisogno del vostro aiuto”.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Sheva ha organizzato una raccolta fondi che ha già ottenuto donazioni per oltre 100mila euro.

Il suo appello è di un uomo che vive il dramma di chi attende che i propri cari siano al sicuro, lontani dalla minaccia continua: “Ho mia mamma, mia sorella, i miei parenti. Li sento tutti i giorni, sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere là. Mi raccontano quello che sta succedendo lì. Le città sono bombardate, muoiono bambini, persone anziane che non riescono a scappare. Le immagini che arrivano da lì sono immagini che non riesco neanche a guardare”, ha voluto aggiungere durante il suo collegamento.

Il toccante messaggio di Sheva prima del derby di Coppa Italia

L’ultimo derby di Coppa Italia ha offerto l’ennesima occasione per far comprendere l’entità di quanto stia accadendo e come un uomo come Sheva possa far leva sulla propria notorietà per cambiare il corso delle cose:

“La potenza dello sport è enorme, soprattutto con il messaggio che diamo alle persone. Noi possiamo cambiare la mente delle persone. Quello che possiamo fare è parlare di più e non fermarci mai”. Con un solo obiettivo possibile, la pace: “L’unico messaggio che possiamo dare è un messaggio di pace, dobbiamo convincere Putin a sedersi al tavolo e trovare soluzioni diplomatiche”.

Per Shevchenko l’Ucraina deve rimanere libera

Secondo Shevchenko, non può essere contemplato un ritorno alla Grande Russia come prima della caduta del muro di Berlino, evento che innescò un processo di cambiamento storico, economico e sociale irreversibile:

“Noi facevamo parte dell’Unione Sovietica, ma l’Ucraina ha sempre avuto il suo modo di vivere, la sua cultura. Purtroppo questo presente cancella tutto il passato. Zelensky è un simbolo adesso, una persona che è riuscita ad unire il popolo ucraino. Noi stiamo difendendo i nostri diritti, la nostra terra, la nostra libertà. Questa è la nostra decisione, noi vogliamo fare parte dell’Europa”.

Fin dai primissimi giorni del conflitto russo-ucraino, l’ex bandiera rossonera e simbolo dell’Ucraina oggi si è schierato palesemente contro Vladimir Putin e la sua offensiva, che oggi vede tra i centri di interesse le aree nevralgiche da un punto di vista militare del territorio e che ha portato a chiudersi attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e ad aggredire un altra città strategica, destinata a diventare un simbolo: Mariupol.

VIRGILIO SPORT