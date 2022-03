Nuovo appello di Shevchenko per l'Ucraina

04-03-2022 18:46

Nuovo appello di Andriy Shevchenko che sui social chiede di inviare aiuti tramite la Croce Rossa alla popolazione ucraina vittima della guerra contro la Russia.

“Come ormai tutti sanno, in Ucraina è in corso un conflitto su vasta scala – scrive Sheva -. La mia gente e la mia famiglia sono sotto attacco. L’Ucraina e la sua popolazione vogliono la pace. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e la nostra gente. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide. Sosteniamo le persone che soffrono a causa del conflitto attraverso la Croce Rossa. La Croce Rossa è sul campo, sono in contatto con loro e ho piena fiducia nelle loro attività. Questa campagna nasce dall’accordo con Croce Rossa Italiana a rendere disponibili tutti i fondi che raccoglieremo solo ed esclusivamente per l’emergenza in Ucraina dove stanno lavorando insieme alla Croce Rossa Ucraina e alle altre Società Nazionali di Croce Rossa”.

