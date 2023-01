Short track, l'Italia vince tre medaglie nelle staffette all'Europeo

15-01-2023 19:09

Gli Europei di Polonia si completano con l’ultimo giorno di gare, dedicato alle staffette: l’Italia porta a cinque le sue medaglie, ma non riesce a conquistare l’agognato oro.

La staffetta mista chiude 3^, ma ha più di un rimpianto: Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Arianna Valcepina firmano il tempo di 2’44″117 alle spalle di Paesi Bassi (2’43″870) trascinati da Suzanne Schulting, e Belgio (2’43″920), con Sighel messo dalla frazione di Nadalini in condizione di vincere, ma caduto all’ultimo battagliando con i frazionista olandese e belga (ma la giuria non ha ravvisato gli estremi di una condotta scorretta da parte di qualche atleta).

Per la staffetta femminile c’è il medesimo piazzamento, in una gara ancora di proprietà Orange: Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina (4’13″355) hanno dovuto tenere a bada le velleità di podio della Polonia, intanto che i Paesi Bassi (4’13″118) regolavano l’Ungheria (4’13″355); il tris dei Paesi Bassi è servito (7’19″783) nella staffetta maschile, in cui gli Azzurri (7’24″210) Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (quest’ultimo ancora scivolato) salgono sul secondo gradino del podio dopo un duello rusticano con Polonia (7’27″891) e Francia.