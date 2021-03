Short Track, Mondiali: altri 4 bronzi per l'Italia

“Pietro Sighel si consacra nel gotha iridato con un altro bronzo”, queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò che suggellano il terzo posto dell’atleta azzurro nei 1000 metri di short track, chiudendo in 1’26’083 alle spalle dei fratelli ungheresi Shaolin Sandor Liu (1’25?901) e Shaoang (1’26?000).

Dopo aver conquistato il bronzo nei 500 metri, Pietro Sighel conferma il suo ottimo stato di forma e strappa un altro podio nei 1000.

Applausi e grande risultato anche per le staffette azzurre che conquistano un doppio bronzo: non accadeva dal Mondiale di The Hague nel 1996. Le donne, con Arianna Fontana, Martina Valcepina e Cynthia Maschitto, salgano sul gradino più basso del podio precedute dall’Olanda e dalla Francia.

Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola e Tommaso Dotti, sfruttano invece la squalifica della Russia e col tempo di 6’56,554 chiudono terzi dietro a Olanda (6’46,161) e Ungheria (6’55,809).

L’ultimo bronzo azzurro arriva dalla classifica overall dove, con 39 punti, Arianna Fontana, argento nei 500 metri, si piazza al terzo posto della Generale vinta dalla dominatrici di questa rassegna iridata ovvero l’olandese Suzanne Schulting (136 punti), e la canadese Sarault (58 punti).

Dopo questa gradita pioggia di medaglie, (un argento e cinque bronzi), l’Italia torna a casa quarta nel medagliere.

OMNISPORT | 08-03-2021 09:35