Si ferma a 76 l'incredibile serie di vittorie consecutive di Conegliano

01-12-2021 23:08

E alla fine è arrivato il giorno della sconfitta per Conegliano. L’Imoco Volley è stata battuta in casa per 3-2 dal Bisonte Firenze. 25-22 28-30 16-25 27-25 15-12 il punteggio per le toscane, trascinate dai 24 punti di Sylvia Nwakalor, mentre alle venete non sono bastati 34 punti di Paola Egonu.

La partita era valida per l’undicesima giornata di Serie A1 e tra l’altro è stata giocata al Palaverde di Villorba per inversione del campo poiché il nuovo Palasport fiorentino non è ancora agibile.

Si ferma così a 76 la serie di vittorie consecutive tra tutte le competizioni per Conegliano, che aveva perso l’ultima volta il 12 dicembre 2019 a Perugia contro la Wealth Planet, anche allora al tie-break.

