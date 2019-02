Si presenta Despodov: 'Sto vivendo un sogno'

Kiril Despodov è il nuovo attaccante del Cagliari e anche il primo calciatore bulgaro ad aver mai vestito la maglia della squadra isolana. Presentato alla stampa nella giornata di sabato, l'ex CSKA Sofia non ha nascosto il suo grande entusiasmo.

"Sono felicissimo di essere qui – ha dichiarato -. Ho sempre seguito il campionato di Serie A, giocarci è sempre stato il mio sogno. Conosco il Cagliari, è un club di grande tradizione, la squadra è ottima e i tifosi sono molto caldi. Quando me l'hanno proposto, ho detto subito di sì, senza stare a pensarci un attimo. Mi aspetta una bella sfida che voglio vincere. Ai tifosi posso dire che darò il massimo per la maglia, lascerò il cuore sul campo e spero che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni".

Il nuovo numero 32 rossoblù ("Ho chiesto questa maglia, perché ce l'ho da quando sono ragazzini e mi ha sempre portato fortuna") ha un maestro d'eccezione come Hristo Stoichkov: "È stato l'allenatore che mi ha lanciato nel calcio professionistico, per me è stato un orgoglio lavorare con un grande campione. Grazie a lui ho avuto l'opportunità di crescere e arrivare in alto, ma non saprei dire a quale altro calciatore somiglio. Sono un attaccante veloce, calcio con entrambi i piedi, e ho anche segnato qualche gol di testa, nonostante questa non sia proprio la mia specialità. Mi piace provare l'uno contro l'uno, cerco la porta ma non sono egoista, gioco per la squadra".

