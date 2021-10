Simeone curioso del Barcellona senza Messi

Il tecnico dell’Atletico Diego Simeone ha parlato alla vigilia del match della Liga contro il Barcellona: “Non abbiamo mai giocato contro di loro senza Messi. Vedremo cosa succede”.

Koeman è a un passo dall’esonero: “Sicuramente si trova in una situazione scomoda. Come allenatore, insieme agli altri colleghi, rispetto Koeman. Ha mostrato personalità e gli auguro il meglio, non sono io a dover valutare. Siamo molto impegnati e non ci preoccupiamo di quello che succede nelle altre squadre”.

OMNISPORT | 01-10-2021 20:56