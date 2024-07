Sinner-Berrettini, quando si gioca il derby azzurro di Wimbledon 2024: dove vederlo in tv e streaming, data, orario e precedenti

Sfida tutta italiana per gli azzurri si affronteranno nel secondo turno del torneo di Wimbledon. L’incontro si disputerà mercoledì 3 luglio, diretta TV su Sky e streaming su Now e Sky Go

Senza alcuna sorpresa, nonostante quel set perso, Jannik Sinner – numero 1 al mondo del ranking ATP – si scontrerà al secondo turno a Wimbledon contro Matteo Berrettini, il quale è riuscito a qualificarsi superando anche i suoi problemi fisici.

I due azzurri scenderanno in campo in un derby, atteso ma non certo auspicato, mercoledì 3 luglio, campo e orario da definire. E con un bagaglio personale di obiettivi importanti da traguardare.

Sinner-Berrettini, derby azzurro a Wimbledon

Sia Sinner sia Berrettini sono approdati al secondo turno del più prestigioso torneo sull’erba dopo aver superato in quattro set il match d’esordio: il numero 1 ha sconfitto Hanfmann, cedendo un set appunto, come il connazionale contro Fucsovics.

L’unica certezza, adesso che tutto è andato come previsto, è la data in cui si disputerà uno degli incontri più attesi per via del carico di aspettative su ciascuno dei contendenti. Jannik arriva da un percorso ad Halle strepitoso, incoraggiante mentre Berrettini, ex finalista proprio di Wimbledon contro Djokovic, ha avuto sempre un feeling particolare con l’erba londinese. E questa stagione, per quanto tormentata, potrebbe vedere Matteo risalire con la giusta motivazione.

Quando si gioca: info e data

La partita si giocherà mercoledì 3 luglio, giorno dedicato alla parte alta del tabellone maschile, e con altissima probabilità dovrebbe vedere i due in scena sul Center Court (il campo centrale) di Wimbledon, da dove è stato escluso Jannik per ragioni da capire il primo giorno. Orario da definire, almeno fino a questo momento.

Ma dove vedere in tv il match azzurro? Il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva, dal primo all’ultimo punto, da Sky, che dunque manderà in onda sui canali principali la partita tra Sinner e Berrettini, che finora si sono sfidati solo lo scorso agosto nel torneo di Toronto (vinse 6-4 6-3 Jannik).

Dove vedere la sfida in tv e streaming

Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Riepilogando, per quel che riguarda dove seguire in tv e streaming la partita, le info disponibili sono le seguenti:

Partita : Sinner-Berrettini

: Sinner-Berrettini Data : 3 luglio

: 3 luglio Orario : da definire

: da definire Diretta tv : Sky 201 e 252

: Sky 201 e 252 Streaming: NOW e Sky Go

Berrettini con Sinner, in Coppa Davis

I precedenti

Grande rispetto e stima tra i due azzurri, come hanno affermato appena resa l’ufficialità e già manifestato in forma pubblica anche durante e dopo la Coppa Davis.

“Se penso di poterlo battere? Beh, sì. Altrimenti non dovrei scendere in campo e cambiare mestiere – ha ammesso Berrettini -. So che dovrò giocare una delle mie migliori partite perché Jannik è il numero uno del mondo e sta facendo delle cose incredibili”.

E Sinner dalla sua ha presentato così la sfida che lo attende: “Contro Matteo sarà un match tosto. Lui sa benissimo come giocare sull’erba, qui è stato finalista”. Nell’unico precedente tra i due ha prevalso Sinner: ad agosto 2023 vinse nel match del Masters 1000 di Toronto. “Mi dispiace…”, aveva detto Jannik a Berro che lo aveva quasi elogiato, ammettendo la netta superiorità di Sinner. Un predestinato.