Sinner, la rivelazione sulla prossima stagione e il rammarico Olimpiadi: “Ora mi concentro sulla Coppa Davis”

Il numero 1 al mondo del tennis si confessa in un’intervista a Sky dove ripercorre la sua stagione, parla della pressione di essere numero 1 al mondo ma non perde mai il suo modo di fare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner sta avendo una stagione da sogno. Il 2024 è stato l’anno della sua definitiva consacrazione nel mondo del tennis. Ma il suo atteggiamento resta sempre lo stesso, la fede incrollabile nell’etica del lavoro, la voglia di continuare a migliorare e il suo modo di fare, un po’ tra il goffo e lo stralunato che ha conquistato il cuore di tanti tifosi.

Il numero 1 al mondo e il ko con Alcaraz

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky e di cui è stata pubblicata un’anteprima sul sito di Intesa San Paolo, Sinner ritorna sui primi giorni in testa al ranking mondiale: “Essere il numero 1 del mondo? Mi sono svegliato come tutti gli altri giorni, lo sono diventato mentre stavo giocando il Roland Garros, ho perso con Carlos al quinto in semifinale e al numero non ci ho pensato e neanche dopo. Era una giornata molto difficile e non sono riuscito a vincere con Alcaraz. La classifica è un risultato del livello e della continuità ad alti livelli. La classifica viene con i risultati”.

Il bersaglio sulla schiena

Giocare da numero 1 è diverso, l’ammissione è dello stesso Jannik che non solo spiega cosa sia cambiato ma anche la sua voglia di continuare a lavorare, rinunciando anche a tornare a casa e al suo tempo libero: “Perdere da numero 1 al mondo è diverso, sei sempre quello più nel mirino. Ma questo permette al gioco di essere più bello. Credo che come persona non sono mai cambiato, il successo non mi ha cambiato o il modo in cui tratto le persone intorno a me. Hai un po’ meno tempo libero, dedico più tempo possibile al lavoro e quindi è una cosa che dipende da me. Ma non voglio andare a casa, la mia carriera è iniziata quando ha 13 anni e mezzo ho deciso di andare via da casa. Ora sono arrivato al punto che ho sempre sognato”.

Il rammarico Olimpiadi

Il 2024 è stato da sogno con qualche momento negativo e soprattutto con la spada di Damocle del caso doping. Sinner rivela il segreto dietro il successo di questa stagione: “Credo che l’elemento decisivo di quest’anno sia stata la forza mentale, le partite si vincono con la testa. Tutti giocano bene a tennis, la differenza la fanno i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto tante partite con la forza mentale. La prossima sarà una stagione molto diversa, so che posso vincere i grandi tornei. L’obiettivo è imparare tante cose dal lato fisico e mentale perché c’è ancora un passo che posso fare”.

Ma c’è anche un rammarico che riguarda le Olimpiadi di Parigi: “Ho avuto un momento molto difficile quest’anno perché non ho potuto giocare le Olimpiadi, ora c’è ancora la Coppa Davis che sono molto contento di giocare se il capitano mi convoca”.