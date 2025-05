Sinner: "Non ho paura, sono felice e cerco di trovare me stesso in campo"

"Ho capito che le persone fuori dal campo danno forza di andare avanti e sorridere"

“Non mi sono sentito quasi con nessuno, ho avuto messaggi che mi hanno sorpreso, altri non mi hanno cercato, andrà tutto bene, tutto passa e cerco di ritrovare me stesso in campo, non ho paura sono felice di essere qua, sono bravo a giocare a tennis ma non cambio il mondo, sono come lo scorso anno, sicuramente più libero, ho capito che fuori dal campo è importante avere persone intorno a sé sono successe cose che non erano semplici, ho capito che anche non giocando sono una persona attenzionata, anche una foto è vista in un modo totalmente diverso dalla realtà, sono contento di come abbiamo gestito, sono le persone fuori dal campo che ti danno la forza di andare avanti e sorridere”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa nella sala Clerici, all’interno del Campo Centrale del Foro Italico.