Sinner torna in campo nel torneo di Montpellier

Dopo la cocente delusione agli Australian Open per mano di Tsitsipas, l’altoatesino riparte dall’ATP 250 dove sfiderà subito o Fucsovics o un qualificato. Nei quarti possibile derby con Sonego.

04-02-2023 15:59

Jannik Sinner deve rialzare la testa dopo l’ultimo ko maturato in reaa australiana. Per farlo ecco il torneo francese di Montpellier, ATP 250 in scena dal 6 al 12 febbraio.

Il campione azzurro si presenta da testa di serie numero due ed entrerà in gioco al secondo turno dove affronterà il vincente fra l’ungherese Marton Fucsovics ed un qualificato. Nel turno successivo, ai quarti, potrebbe già essere derby con Lorenzo Sonego: il tennista torinese a differenza del connazionale partirà dal primo turno dove se la vedrà con il francese Benjamin Bonzi.

Quello di Montpellier è il primo di una lunga serie di appuntamenti dell’altoatesino: dal 13 al 19 febbraio sarà a Rotterdam, dal 20 al 26 febbraio a Marsiglia. Nel mese di marzo spazio ai due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami.