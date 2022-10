Siviglia, Sampaoli è il nuovo allenatore

06-10-2022 19:25

Il valzer delle panchine continua non solo in Italia ma anche in Europa dove, dopo Tuchel al Chelsea e Gerardo Seoane al Bayer Leverkusen, anche il Siviglia ha deciso di cambiare guida tecnica.

Il club andaluso ha infatti ufficializzato l’avvicendamento in panchina tra l’esonerato Julen Lopetegui e il nuovo allenatore Jorge Sampaoli, ingaggiato con un contratto fino al 30 giugno 2024.

Costui, svincolato dopo l’addio in estate all’Olympique Marsiglia, abbraccia dunque i colori biancorossi per la seconda volta in carriera visto che dal luglio del 2016 al maggio del 2017 aveva già avuto modo di sedere sulla panchina dei Palanganas.