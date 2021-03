Siviglia: Vazquez gol da urlo, si commuove e lascia l'intervista

Siviglia-Elche è stata una partita particolare per Franco Vazquez, sia per quello che è successo in campo che per quello che è accaduto al fischio finale.

Il ‘Mudo’, conosciuto in Italia per aver vestito la maglia del Palermo e quella della Nazionale, è tornato al goal con la maglia del Siviglia dopo quasi due anni. E non è stato un goal normale.

Vazquez ha segnato la rete del definitivo 2-0 con un fantastico colpo di tacco, due minuti dopo essere entrato in campo. Un capolavoro che ha fatto subito il giro dei social, così come la sua intervista post partita.

Alla domanda sulla sua stagione complicata, durante la quale è stato utilizzato poco e niente, Vazquez non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha dovuto lasciare l’intervista: “Quando lavori ogni giorno per giocare e ti viene data l’opportunità, cerchi di fare le cose per bene”, le parole commosse del Mudo.

Vazquez è in scadenza di contratto con il Siviglia e a fine stagione lascerà quasi certamente l’Andalusia dopo 5 anni.

OMNISPORT | 17-03-2021 22:05