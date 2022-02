Skicross, Deromedis chiude quinto: "Finale sfiorata"

18-02-2022 09:18

Doppietta svizzera nello ski cross maschile. Oro a Regez e argento al connazionale Fiva. Sul gradino più basso del podio il russo Ridzik. Ottimo quinto posto per Deromedis.

“Sono venuto a Pechino con aspettative alte, cercando però di non mettermi troppa pressione. La stagione è andata molto bene per ora, sono in forma e questa finale è sfumata proprio all’ultimo momento. Ero primo a due curve dall’arrivo, son rimasto incastrato e mi hanno superato, poi ho vinto la finalina e comunque ci sono e spero che le prossime gare continuino ad andare bene. In semifinale è che, essendo le Olimpiadi, tutti vanno al massimo e tutti si prendono i rischi che bisogna prendersi, si gioca anche sul fisico con qualche spallata ed è anche la parte divertente. Anche prima ci son stati un sacco di contatti che alla fine è il bello dello skicross”, le parole dell’azzurro riportate da Fisi.org.

